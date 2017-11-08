Спасатели потушили пожар в ресторане в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Спасатели потушили пожар в ресторане на улице Жилянской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, передает УНН.
"Пожар на Жилянской, 37 ликвидировано в 14:20. Жертв и пострадавших нет", - сообщили спасатели.
На месте происшествия работало 20 единиц техники и 83 спасатели.
Причины возникновения пожара выясняются.
Как сообщал УНН, сегодня утром на улице Жилянской, 37 произошел пожар в ресторане.
Возгорание возникло на 1-м этаже в ресторане в 4-этажного дома, а именно на кухне в вентиляционной системе, с последующим распространением пламени на верхние этажи дома.