Спасатели потушили пожар в ресторане в центре Киева

"Пожар на Жилянской, 37 ликвидировано в 14:20. Жертв и пострадавших нет", - сообщили спасатели.

На месте происшествия работало 20 единиц техники и 83 спасатели.

Причины возникновения пожара выясняются.

Как сообщал УНН, сегодня утром на улице Жилянской, 37 произошел пожар в ресторане.

Возгорание возникло на 1-м этаже в ресторане в 4-этажного дома, а именно на кухне в вентиляционной системе, с последующим распространением пламени на верхние этажи дома.