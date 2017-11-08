Рятувальники загасили пожежу в ресторані у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Рятувальники загасили пожежу в ресторані на вулиці Жилянській. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Києві, передає УНН.
"Пожежу на вул.Жилянській, 37 ліквідовано о 14:20. Жертв та постраждалих немає", - повідомили рятувальники.
На місці події працювало 20 одиниць техніки і 83 рятувальники.
Причини виникнення пожежі з’ясовуються.
Як повідомляв УНН, сьогодні вранці на вулиці Жилянській, 37 сталася пожежа в ресторані.
Займання виникло на 1-му поверсі у ресторані в 4-поверхового будинку, а саме на кухні у вентиляційній системі, з подальшим розповсюдженням полум’я на верхні поверхи будинку.