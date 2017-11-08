Рятувальники загасили пожежу в ресторані у центрі Києва

"Пожежу на вул.Жилянській, 37 ліквідовано о 14:20. Жертв та постраждалих немає", - повідомили рятувальники.

На місці події працювало 20 одиниць техніки і 83 рятувальники.

Причини виникнення пожежі з’ясовуються.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці на вулиці Жилянській, 37 сталася пожежа в ресторані.

Займання виникло на 1-му поверсі у ресторані в 4-поверхового будинку, а саме на кухні у вентиляційній системі, з подальшим розповсюдженням полум’я на верхні поверхи будинку.