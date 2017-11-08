ДСНС: у центрі Києва загорівся ресторан

За даними ДСНС, повідомлення про пожежу у ресторані по вул. Жилянській, 37 надійшло до них 8 листопада о 9:56.

До місці події негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Прибувши о 10:03 до місця події, рятувальники встановили, що займання сталося на 1-му поверсі у ресторані в 4-поверхового житлового будинку, а саме на кухні у вентиляційній системі, з подальшим розповсюдженням полум’я на 2-й поверх житлового будинку. Вогнеборці приступили до гасіння пожежі.

На місці події працює 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Наразі існує загроза розповсюдження вогню на верхні поверхи та на покрівлю.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

Нагадаємо, у центрі Києва сталося загоряння будинку. Через пожежу перекрили кілька вулиць.