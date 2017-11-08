У центрі Києва загорівся будинок

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Києві на вулиці Володимирській сталася загоряння будинку. Про це повідомляє dtp.kiev.ua., передає УНН.

"НП в Києві на вул. Володимирській. Спалахнув будинку. З будівлі всі евакуйовані. Інформація про подію і кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що на місці працюють 4 бригади бійців ДСНС.

Нагадаємо, в Києві, на вулиці Обухівській, горів гуртожиток де живуть переселенці з Донбасу. Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за фактом пожежі в будинку на вулиці Обухівській.

Українські Національні Новини

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