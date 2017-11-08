У центрі Києва загорівся будинок

"НП в Києві на вул. Володимирській. Спалахнув будинку. З будівлі всі евакуйовані. Інформація про подію і кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що на місці працюють 4 бригади бійців ДСНС.

Нагадаємо, в Києві, на вулиці Обухівській, горів гуртожиток де живуть переселенці з Донбасу. Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за фактом пожежі в будинку на вулиці Обухівській.