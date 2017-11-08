В центре Киев загорелся дом

"ЧП в Киеве на ул. Владимирской. Произошло возгорание дома. Из здания все эвакуированы. Информация о происшествии и количестве пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что на месте работают 4 бригады бойцов ГСЧС.

Напомним, в Киеве, на улице Обуховской, горело общежитие где живут переселенцы из Донбасса. Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по факту пожара в доме на улице Обуховской.