В центре Киев загорелся дом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Киеве на улице Владимирской произошло возгорание дома. Об этом сообщает dtp.kiev.ua., передает УНН.
"ЧП в Киеве на ул. Владимирской. Произошло возгорание дома. Из здания все эвакуированы. Информация о происшествии и количестве пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Кроме того сообщается, что на месте работают 4 бригады бойцов ГСЧС.
Напомним, в Киеве, на улице Обуховской, горело общежитие где живут переселенцы из Донбасса. Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по факту пожара в доме на улице Обуховской.