ГСЧС: в центре Киева загорелся ресторан

По данным ГСЧС, сообщение о пожаре в ресторане по улице Жилянской, 37 поступило к ним 8 ноября в 9:56.

На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Прибыв в 10:03 к месту происшествия, спасатели установили, что возгорание произошло на 1-м этаже в ресторане в 4-этажного жилого дома, а именно на кухне в вентиляционной системе, с последующим распространением пламени на 2-й этаж жилого дома. Пожарные приступили к тушению пожара.

На месте происшествия работает 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Сейчас существует угроза распространения огня на верхние этажи и на кровлю.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Напомним, в центре Киева произошло возгорание дома. Из-за пожара перекрыли несколько улиц.