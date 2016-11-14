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15 марта, 19:03 • 110573 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153456 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129495 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122613 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108253 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103242 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Спасатели потушили пожар в ангаре в Киевской области

Спасатели потушили пожар в ангаре в Киевской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Спасатели потушили пожар в ангаре общей площадью 600 кв. м в селе Новоселки Киево-Святошинского района. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины в Киевской области.

В 14:04 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре в ангаре в селе Новоселки на улице Озерной.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что площадь пожара составляет 100 кв.м и тушение осложняется тем, что внутри ангара находится авто и промышленная техника.

Благодаря слаженным действиям пожарных пожар был локализован в 15:09 и ликвидирован в 15:35. Пострадавших или погибших обнаружено не было.

Причина и сумма нанесенного ущерба устанавливаются.

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