Спасатели потушили пожар в ангаре в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Спасатели потушили пожар в ангаре общей площадью 600 кв. м в селе Новоселки Киево-Святошинского района. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины в Киевской области.
В 14:04 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре в ангаре в селе Новоселки на улице Озерной.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что площадь пожара составляет 100 кв.м и тушение осложняется тем, что внутри ангара находится авто и промышленная техника.
Благодаря слаженным действиям пожарных пожар был локализован в 15:09 и ликвидирован в 15:35. Пострадавших или погибших обнаружено не было.
Причина и сумма нанесенного ущерба устанавливаются.