Рятувальники загасили пожежу в ангарі на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Рятувальники загасили пожежу в ангарі загальною площею 600 кв. м у селі Новосілки Києво-Святошинського району. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України у Київській області.
О 14:04 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про пожежу в ангарі у селі Новосілках на вулиці Озерній.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що площа пожежі складає 100 кв.м і гасіння ускладнюється тим, що всередині ангару знаходиться авто та промислова техніка.
Завдяки злагодженим діям вогнеборців пожежу було локалізовано о 15:09 та ліквідовано о 15:35. Постраждалих або загиблих виявлено не було.
Причина та сума завданих збитків встановлюються.