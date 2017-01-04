Спасатели проводят операцию по спасению рыбаков, которые оторвались на льдине вблизи Киевской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Вблизи Киевской ГЭС шестеро рыбаков оторвались на льдине, сообщает на своей странице в Facebook Киевская областная государственная администрация, передает УНН.
"Только что вблизи Киевской ГЭС на льду оторвалось шестеро рыбаков. Сейчас спасатели проводят операцию по их спасению", - говорится в сообщении.
При этом в КОГА призвали жителей Киевской области не выходить на лед.
Как сообщал УНН, тело рыбака обнаружили в водоеме в Кировоградской области.