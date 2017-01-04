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Рятувальники проводять операцію з порятунку рибалок, які відірвались на кризі поблизу Київської ГЕС

Київ • УНН

 • 9038 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Поблизу Київської ГЕС шестеро рибалок відірвалися на кризі, повідомляє на своїй сторінці у Facebook Київська обласна державна адміністрація, передає УНН.

"Щойно поблизу Київської ГЕС на кризі відірвалося шестеро рибалок. Наразі рятувальники проводять операцію з їх порятунку",- йдеться у повідомленні.

При цьому у КОДА закликали жителів Київщини не виходити на кригу.

Як повідомляв УНН, тіло рибалки виявили у водоймі на Кіровоградщині.

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