Рятувальники проводять операцію з порятунку рибалок, які відірвались на кризі поблизу Київської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Поблизу Київської ГЕС шестеро рибалок відірвалися на кризі, повідомляє на своїй сторінці у Facebook Київська обласна державна адміністрація, передає УНН.
"Щойно поблизу Київської ГЕС на кризі відірвалося шестеро рибалок. Наразі рятувальники проводять операцію з їх порятунку",- йдеться у повідомленні.
При цьому у КОДА закликали жителів Київщини не виходити на кригу.
Як повідомляв УНН, тіло рибалки виявили у водоймі на Кіровоградщині.