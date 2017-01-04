Рятувальники проводять операцію з порятунку рибалок, які відірвались на кризі поблизу Київської ГЕС

"Щойно поблизу Київської ГЕС на кризі відірвалося шестеро рибалок. Наразі рятувальники проводять операцію з їх порятунку",- йдеться у повідомленні.

При цьому у КОДА закликали жителів Київщини не виходити на кригу.

Як повідомляв УНН, тіло рибалки виявили у водоймі на Кіровоградщині.