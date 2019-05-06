Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

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"В результате выпадения значительных осадков, ожидаются подъемы уровней воды (над текущими уровнями) на 0,3-1,0 м 6 мая на реках Закарпатья и 6-7 мая на реках бассейнов Прута и Сирет без негативных последствий", - указали спасатели.

Напомним, по Украине 6 мая продолжат идти дожди. Температура воздуха днем достигнет местами 25 градусов тепла.