Рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Підвищення рівнів води на річках басейнів Прута та Сірета, а також на річках Закарпаття очікується у понеділок, 6 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС Україні.
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"Внаслідок випадіння значних опадів, очікуються підйоми рівнів води (над поточними рівнями) на 0,3-1,0 м 6 травня на річках Закарпаття та 6-7 травня на річках басейнів Прута та Сірета без негативних наслідків", - вказали рятувальники.
Нагадаємо, по Україні 6 травня продовжать йти дощі. Температура повітря вдень сягне подекуди 25 градусів тепла.