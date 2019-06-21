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Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

Киев • УНН

 • 9660 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Из-за повышения уровня воды в реках на западе Украины возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

"По прогнозу Укргидрометцентра, в течение 21 июня в местах прохождения значительных дождей, на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области ожидаются быстротечные повышения уровней воды на 0,5-1,2 м. Возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.

Также указано, что 21-23 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями 20 июня на 8:00. "При ливневых дождях на малых водотоках возможно резкое быстротечное повышение уровней воды, формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селевых потоков", - добавили спасатели.

Напомним, в Украине 21 июня ожидается в большинстве областей сухая жаркая погода, на западе пройдут дожди. На выходных сохранится высокий уровень пожароопасности.

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