Рятувальники попередили про підвищення рівнів води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Через підвищення рівнів води у річках на заході України можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в горах iснує загроза утворення локальних селевих потокiв. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За прогнозом Укргідрометцентру, упродовж 21 червня в мiсцях проходження значних дощів, на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок Закарпатської області очiкуються швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,2 м. Можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в горах iснує загроза утворення локальних селевих потокiв", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що 21-23 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м над рiвнями 20 червня на 8 годину. "При зливових дощах на малих водотоках можливе рiзке швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води, формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селевих потокiв", - додали рятувальники.
Нагадаємо, в Україні 21 червня очікується у більшості областей суха спекотна погода, на заході дощитиме. На вихідних утримається найвищий рівень пожежонебезпеки.