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Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила об опасности схода лавин в ближайшие дни в Карпатах, со ссылкой на пресс-службу ГоСЧС сообщает УНН.

"По данным УкрГидрометцентра 1 апреля в связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). 2 апреля, в связи со снегопадами, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине синоптики предупреждают о порывах ветра во многих областях страны.

Как сообщал УНН, в Швейцарии в результате схода лавины погибли пять из шести лыжников, которые находились на горе.

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