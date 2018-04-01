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Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин в Карпатах

Київ • УНН

 • 7742 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про небезпеку сходження лавин в найближчі дні в Карпатах, з посиланням на прес-службу ДСНС повідомляє УНН.

"За даними УкрГідрометцентру, 1 квітня у зв'язку з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, у горах Iвано-Франкiвської і високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рівень). 2 квітня, у зв'язку з снігопадами, у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, в Україні синоптики попереджають про пориви вітру в багатьох областях країни.

Як повідомляв УНН, у Швейцарії в результаті сходу лавини загинули п'ять з шести лижників, які знаходилися на горі.

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