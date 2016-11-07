Спасатели на Закарпатье откачали из дворов более 3 тыс. кубометров воды

Сейчас продолжаются работы по откачке воды из подтопленных подвалов и дворов. В целом, по данным спасателей, в восьми районах области из-за подтопления пострадали 67 домохозяйств и подвалов жилых домов.

Для откачки и пропуска воды, прочистки водоотводных придорожных канав на территории стихийного бедствия задействован 161 человек и 41 единица техники ГосЧС в Закарпатской области, Перечинском горсовете, ГУ НП в Закарпатской области, службы автомобильных дорог, бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса.

Как ранее сообщал УНН, 6 ноября, в с. Заричево Перечинского района из-за захламленности русла местного ручья, придорожных канав и сливных стоков бытовых отходов произошло подтопление 30 домохозяйств.