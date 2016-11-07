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15 марта, 19:03 • 113109 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160509 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134252 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127014 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110826 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104485 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100788 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Спасатели на Закарпатье откачали из дворов более 3 тыс. кубометров воды

Спасатели на Закарпатье откачали из дворов более 3 тыс. кубометров воды

Киев • УНН

 • 10244 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 7 ноября. УНН. По состоянию на вечер понедельника, 7 ноября, подразделениями ГосЧС в Закарпатской области откачано около 3 тыс. 380 кубометров воды с 40 дворов, подтопленных в результате длительных дождей, сообщают корреспонденту УНН в управлении ГосЧС в Закарпатской области.

Сейчас продолжаются работы по откачке воды из подтопленных подвалов и дворов. В целом, по данным спасателей, в восьми районах области из-за подтопления пострадали 67 домохозяйств и подвалов жилых домов.

Для откачки и пропуска воды, прочистки водоотводных придорожных канав на территории стихийного бедствия задействован 161 человек и 41 единица техники ГосЧС в Закарпатской области, Перечинском горсовете, ГУ НП в Закарпатской области, службы автомобильных дорог, бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса.

Как ранее сообщал УНН, 6 ноября, в с. Заричево Перечинского района из-за захламленности русла местного ручья, придорожных канав и сливных стоков бытовых отходов произошло подтопление 30 домохозяйств.

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