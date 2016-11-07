Рятувальники на Закарпатті відкачали з подвір'їв понад 3 тис. куб. м води
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Станом на вечір понеділка, 7 листопада, підрозділами УДСНС у Закарпатській області відкачано близько 3 тис. 380 кубометрів води з 40 дворогосподарств, підтоплених внаслідок тривалих дощів, повідомляють кореспонденту УНН в управлінні ДСНС у Закарпатській області.
Наразі тривають роботи з відкачування води з підтоплених підвалів та дворогосподарств. В цілому, за даними рятувальників, у восьми районах області через підтоплення постраждали 67 дворогосподарств та підвалів житлових будинків.
Для відкачки та пропуску води, прочищення водовідвiдних придорожних канав на території стихійного лиха задіяно 161 людину та 41 одиницю техніки від УДСНС у Закарпатській області, Перечинської міськради, ГУ НП у Закарпатській області, служби автомобільних доріг, Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса.
Як раніше повідомляв УНН, 6 листопада, у с. Зарічево Перечинського району через захаращеність русла місцевого потічка, придорожніх канав та зливних стоків побутовим сміттям сталось підтоплення 30 дворогосподарств.