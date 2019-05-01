Спасатели 1 мая нашли 5 туристов, заблудившихся в Карпатах, поиски еще одного - продолжаются

“В 14:40 на горе Гимба Межгорского района найден турист из Днепра, а в 15:40 группу туристов из Львова, которые заблудились в районе горы Поп Иван Раховского района. Сейчас спасатели сопровождают заблудившихся к месту их временного проживания”, — указано в сообщении.

Состояние здоровья всех туристов удовлетворительное.

В ведомстве также добавили, что 30 апреля в 21:20 сообщение о пропаже человека получили межгорные спасатели. Они выходили на помощь туристу из Днепра, который при прохождении туристическим маршрутом в районе г. Гимба отстал от группы туристов и заблудился. А 1 мая в 07:20 уже спасатели Раховского района получили сообщение о пропаже людей в районе г. Поп Иван. Здесь, во время путешествия горному маршруту заблудились четверо львовян.

Напоминаем, туристы из Польши потерялись в Карпатах.