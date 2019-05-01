Рятувальники 1 травня знайшли 5 туристів, що заблукали у Карпатах, пошуки ще одного - тривають
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Закарпатській області рятувальники знайшли п’ятьох туристів, пошуки ще одного громадянина тривають. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“О 14:40 на горі Гимба Міжгірського району знайдено туриста з Дніпра, а о 15:40 групу туристів зі Львова, котрі заблукали в районі гори Піп Іван Рахівського району. Наразі рятувальники супроводжують заблукалих до місця їх тимчасового проживання”, — вказано у повідомленні.
Стан здоров’я усіх туристів задовільний.
У відомстві також додали, що 30 квітня о 21:20 повідомлення про загублення людини отримали міжгірські рятувальники. Вони виходили на допомогу туристу з Дніпра, який під час проходження туристичним маршрутом в районі г. Гимба відстав від групи туристів та заблукав. А 1 травня о 07:20 вже рятувальники Рахівського району отримали повідомлення про загублення людей в районі г. Піп Іван. Тут, під час подорожі гірським маршрутом заблукало четверо львів’ян.
Нагадуємо, туристи з Польщі загубились у Карпатах.