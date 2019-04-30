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Туристи з Польщі загубились у Карпатах

Туристи з Польщі загубились у Карпатах

Київ • УНН

 • 16755 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Карпатах загубились туристи з Польщі. Рятували їх співробітники ДСНС. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України в Івано-Франківській області.

Сьогодні, о 07:00, до ДСНС надійшла інформація, що 29 квітня в смт Мислівка Долинського району з готелю "12 місяців" пішли в гори та до даного часу не повернулись двоє громадян Республіки Польща. О 08.15 год для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено рятувальників Вигодського пошуково-рятувального відділення.

О 11:30 рятувальники пошуково-рятувального відділення знайшли заблукалих туристів на горі Пусташик в смт Вигода Долинського р-ну та о 13:30 супроводжено до місця їхнього тимчасового проживання. Стан потерпілих задовільний.

Нагадаємо, на Запоріжжі знайшли безвісти зниклого 3-річного хлопчика.

Українські Національні Новини

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