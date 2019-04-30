Туристы из Польши потерялись в Карпатах

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107861 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111835 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114533 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115371 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144126 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115479 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140310 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144988 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130372 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130392 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Туристы из Польши потерялись в Карпатах

Туристы из Польши потерялись в Карпатах

Киев  •  УНН

 • 16755 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Карпатах потерялись туристы из Польши. Спасали их сотрудники ГСЧС. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Сегодня, в 07:00, в ГСЧС поступила информация, что 29 апреля в пгт Мысливка Долинского района из гостиницы "12 месяцев" ушли в горы и до настоящего времени не вернулись двое граждан Республики Польша. В 08.15 к проведению поисково-спасательных работ привлечены спасатели Выготского поисково-спасательного отделения.

В 11:30 спасатели поисково-спасательного отделения нашли заблудившихся туристов на горе Пусташик в пгт Выгода Долинского района и в 13:30 сопроводили к месту их временного проживания. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Напомним, в Запорожье нашли без вести пропавшего 3-летнего мальчика.

Украинские Национальные Новости

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