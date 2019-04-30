Туристы из Польши потерялись в Карпатах

Сегодня, в 07:00, в ГСЧС поступила информация, что 29 апреля в пгт Мысливка Долинского района из гостиницы "12 месяцев" ушли в горы и до настоящего времени не вернулись двое граждан Республики Польша. В 08.15 к проведению поисково-спасательных работ привлечены спасатели Выготского поисково-спасательного отделения.

В 11:30 спасатели поисково-спасательного отделения нашли заблудившихся туристов на горе Пусташик в пгт Выгода Долинского района и в 13:30 сопроводили к месту их временного проживания. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Напомним, в Запорожье нашли без вести пропавшего 3-летнего мальчика.