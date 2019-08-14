Спасательные работы в результате столкновения кораблей отработают на Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Аварийно-спасательные службы столицы в пятницу проведут учения на Днепре, во время которых отработают организацию проведения поисково-спасательных работ на реке в результате столкновения кораблей, а также взаимодействие при ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации на воде. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
“16 августа аварийно-спасательные службы столицы проведут учения на Днепре, во время которых участники отработают организацию проведения поисково-спасательных работ на реке в результате столкновения кораблей „Эней“ и „Горовец“, а также взаимодействие всех служб при ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации на воде. Во время учений будет задействовано как водную спецтехнику, так и авиацию”, — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что участие в отработке примут аварийно-спасательные подразделения ГСЧС — Специальный авиационный отряд ОСС ГЗ ГСЧС Украины, АСО СС ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, а также коммунальное предприятие “Плесо”, коммунальная аварийно спасательной служба “Киевская служба спасения”, медицина катастроф, общество “Красного креста” и водная полиция ГУНП Украины в городе Киеве.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе украинский КОРД и американский SWAT провели учения в аэропорту “Борисполь”.