Рятувальні роботи внаслідок зіткнення кораблів відпрацюють на Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Аварійно-рятувальні служби столиці у п’ятницю проведуть навчання на Дніпрі, під час яких відпрацюють організацію проведення пошуково-рятувальних робіт на річці внаслідок зіткнення кораблів, а також взаємодію при ліквідації наслідків умовної надзвичайної ситуації на воді. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УНН.
“16 серпня аварійно-рятувальні служби столиці проведуть навчання на Дніпрі, під час яких учасники відпрацюють організацію проведення пошуково-рятувальних робіт на річці внаслідок зіткнення кораблів „Еней“ та „Горовець“, а також взаємодію усіх служб при ліквідації наслідків умовної надзвичайної ситуації на воді. Під час навчань буде задіяно як водну спецтехніку, так і авіацію”, — йдеться в повідомленні пресслужби.
Зазначається, що участь у відпрацюваннях візьмуть аварійно-рятувальні підрозділи ДСНС — Спеціальний авіаційний загін ОРС ЦЗ ДСНС України, АРЗ СП ГУ ДСНС України у м. Києві, Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, а також комунальне підприємство “Плесо”, комунальна аварійно-рятувальної служба “Київська служба порятунку”, медицина катастроф, товариство “Червоного хреста” та водна поліція ГУНП України в місті Києві.
Як повідомляв УНН, минулого тижня український КОРД та американський SWAT провели навчання в аеропорту “Бориспіль”.