Ryanair подписала соглашения с аэропортами "Борисполь" и "Львов"

Церемония подписания состоялась сегодня, 23 марта, на территории аэропорта "Борисполь".

Напомним, на днях Украина завершила переговоры с Ryanair. Согласно с этими переговорами, аэропорт "Борисполь" введет новую систему расценок.

Первые полеты Ryanair в Украине ожидаются в октябре. Украинцам пообещали авиабилеты на этом лоукосте за 10 евро.