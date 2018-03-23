Ryanair подписала соглашения с аэропортами "Борисполь" и "Львов"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Ирландский лоукстер Ryanair подписал соглашения с украинскими аэропортами "Борисполь" и "Львов", передает корреспондент УНН.
Церемония подписания состоялась сегодня, 23 марта, на территории аэропорта "Борисполь".
Напомним, на днях Украина завершила переговоры с Ryanair. Согласно с этими переговорами, аэропорт "Борисполь" введет новую систему расценок.
Первые полеты Ryanair в Украине ожидаются в октябре. Украинцам пообещали авиабилеты на этом лоукосте за 10 евро.