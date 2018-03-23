Ryanair підписала угоди з аеропортами "Бориспіль" і "Львів"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Ірландський лоукстер Ryanair підписав угоди з українськими аеропортами “Бориспіль” та “Львів”, передає кореспондент УНН.
Церемонія підписання відбулась сьогодні, 23 березня, на території аеропорту “Бориспіль”.
Нагадаємо, днями Україна завершила переговори з Ryanair. Відповідно до цих переговорів, аеропорт “Бориспіль” запровадить нову систему розцінок.
Перші польоти Ryanair в Україну очікуються у жовтні. Українцям пообіцяли авіаквитки на цьому лоукості за 10 євро.