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Ряд игорных заведений закрыли в Луганской и Херсонской областях

Киев • УНН

 • 6741 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Херсонской и Луганской областях работники налоговой милиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины пресекли деятельность целого ряда игорных заведений. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

Ряд игорных заведений закрыли в Луганской и Херсонской областях

Так, в Херсоне, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК, была установлена ​​группа лиц, которая на территории города Херсон организовала незаконную деятельность по предоставлению гражданам доступа к азартным играм.

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"В результате проведенных 19 обысков по месту расположения игорных заведений было обнаружено и изъято наличные, полученные в результате незаконной деятельности, более 300 единиц компьютерной техники, карточки игроков и флэш-накопители, которые обеспечивали доступ к азартным играм и черновая бухгалтерия. Общая стоимость изъятого составила 1,76 миллиона гривен ", - отмечает джелело.

Кроме того, в Луганской области, в районе проведения антитеррористической операции, налоговики совместно с СБУ пресекли деятельность еще одного игорного заведения. В ходе проведения следственных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли наличные, игровое оборудование, документация и черновые записи о проведении ставок и получения доходов заведением, а также так называемые билеты на выплату выигрышей, часть из которых уже была использована.

Сейчас следственные действия продолжаются.

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