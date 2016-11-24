Ряд гральних закладів закрили на Луганщині і Херсонщині

Так, в Херсоні, в ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) КК, була встановлена група осіб, яка на території міста Херсон організувала незаконну діяльність з надання громадянам доступу до азартних ігор.

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“В результаті проведених 19 обшуків за місцями розташування гральних закладів було виявлено та вилучено готівку, отриману в результаті незаконної діяльності, більше 300 одиниць комп’ютерної техніки, картки гравців і флеш-накопичувачі, які забезпечували доступ до азартних ігор і чорнова бухгалтерія. Загальна вартість вилученого склала 1,76 мільйона гривень,” — зазначає джелело.

Крім того, в Луганській області, в районі проведення антитерористичної операції, податківці спільно з СБУ припинили діяльність ще одного грального закладу. В ході проведення слідчих заходів правоохоронці виявили та вилучили готівку, ігрове обладнання, документація і чорнові записи про проведення ставок і отримання доходів закладом, а також так звані квитки на виплату виграшів, частина з яких вже була використана.

Наразі слідчі дії тривають.