Рябошапка продлил срок отбора новых прокуроров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Сроки отбора прокуроров на вакантные должности в Офисе Генерального прокурора (ОГП) продлен до 9 февраля 2020 приказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.
"Приказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки срок отбора прокуроров на вакантные должности в Офисе Генерального прокурора продлен до 9 февраля 2020 включительно", - указали в ОГП.
В ОГП объяснили такое решение как "шаг навстречу кандидатам на должности в Офис". "Подготовка пакета документов занимает много времени, поэтому некоторые кандидаты не успевают подать документы в предварительно установленные сроки", - добавили в ОГП.
Напомним, отбор на вакантные должности в Офисе Генерального прокурора было объявлено 20 января 2020 года.