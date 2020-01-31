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Рябошапка продлил срок отбора новых прокуроров

Киев • УНН

 • 12705 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Сроки отбора прокуроров на вакантные должности в Офисе Генерального прокурора (ОГП) продлен до 9 февраля 2020 приказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Рябошапка продлил срок отбора новых прокуроров

"Приказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки срок отбора прокуроров на вакантные должности в Офисе Генерального прокурора продлен до 9 февраля 2020 включительно", - указали в ОГП.

В ОГП объяснили такое решение как "шаг навстречу кандидатам на должности в Офис". "Подготовка пакета документов занимает много времени, поэтому некоторые кандидаты не успевают подать документы в предварительно установленные сроки", - добавили в ОГП.

Напомним, отбор на вакантные должности в Офисе Генерального прокурора было объявлено 20 января 2020 года.

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