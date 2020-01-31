Рябошапка продовжив строк добору нових прокурорів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Строки добору прокурорів на вакантні посади в Офісі Генерального прокурора (ОГП) продовжено до 9 лютого 2020 року наказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГП.
"Наказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки строк добору прокурорів на вакантні посади в Офісі Генерального прокурора продовжено до 9 лютого 2020 року включно", - вказали в ОГП.
В ОГП пояснили таке рішення як "крок на зустріч кандидатам на посади у Офіс". "Підготовка пакету документів займає багато часу, тому деякі кандидати не встигають подати документи у попередньо встановлені строки", - додали в ОГП.
Нагадаємо, добір на вакантні посади в Офісі Генерального прокурора було оголошено 20 січня 2020 року.