Рябошапка: руководителю преступной группы, напавшей на Гандзюк, сообщили о еще одном подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Сообщено о еще одном подозрении лицу, которое считается руководителем преступной группы, напавшей на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом в видеообращении заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает УНН.
"По месту отбывания наказания сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления лицу, которое считается руководителем группы лиц, которые напали на Екатерину Гандзюк", - отметил Рябошапка.
Также он отметил, что большая часть сегодняшних процессуальных действий в Херсоне, собственно, проводилась с целью раскрытия преступления, связанного с нападением на Екатерину Гандзюк. Следствие интересуют доказательства, которые помогли бы выяснить механизм планирования и совершения собственно этого преступления.
"В течение отработки Херсонского региона с целью противодействия организованной преступности было раскрыто 2 разбойных нападения, а также задержано лицо, которое перед тем находилась в хорошей связи с совершением еще одного преступления", - сказал Рябошапка.
Также генпрокурор отметил, что во время совершения этих процессуальных действий кроме того было изъято большую часть наличных средств, а также оружие.
Как сообщал УНН ранее, сотрудники Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Офисом генпрокурора задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной организацией. Этот человек проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк.
Впоследствии генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что в один из судов города Киева направлено подозреваемого в создании преступной операции в городе Херсон, для избрания ему меры пресечения.