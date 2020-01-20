Рябошапка: керівнику злочинної групи, що напала на Гандзюк, повідомили ще одну підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Повідомлено про ще одну підозру особі, яка вважається керівником злочинної групи, що напала на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Про це у відеозверненні заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає УНН.
“За місцем відбування покарання повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину особі, яка вважається керівником групи осіб, які напали на Катерину Гандзюк”, — наголосив Рябошапка.
Також він зазначив, що велика частина сьогоднішніх процесуальних дій у Херсоні, власне, проводилася з метою розкриття злочину, пов’язаного із нападом на Катерину Гандзюк. Слідство цікавлять докази, які допомогли би з’ясувати механізм планування та вчинення власне цього злочину.
“Протягом відпрацювання Херсонського регіону з метою протидії організованій злочинності було розкрито 2 розбійних напади, а також затримано особу, яка перед тим перебувала у хорошому зв’язку із вчиненням ще одного злочину”, — сказав Рябошапка.
Також генпрокурор наголосив, що під час вчинення цих процесуальних дій крім того було вилучено велику частину готівкових коштів, а також зброю.
Як повідомляв УНН раніше, співробітники Служби безпеки України у співпраці з Офісом генпрокурора затримали колишнього помічника нардепа Ігоря Павловського за підозрою у керівництві злочинною організацією. Ця особа проходить як обвинувачений у справі Катерини Гандзюк.
Згодом генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, до одного із судів міста Києва направлено підозрюваного у створенні злочинної операції у місті Херсон, для обрання йому запобіжного заходу.