Спецоперація у Херсоні: керівника злочинної організації доставлять до суду у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. До одного із судів міста Києва направлено підозрюваного у створенні злочинної операції у місті Херсон, для обрання йому запобіжного заходу. Про це у відеозверненні заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає УНН.
“Сьогодні Офісом Генерального прокурора разом із СБУ проведено низку комплексних заходів із протидії організованої злочинності у місті Херсон. Зокрема, проведено 35 обшуків та повідомлено про підозру 9 особам”, — сказав Рябошапка.
За його словами, мова йде про створення і участь у діяльності злочинної організації, яка займалася залякуванням, побиттям та знищенням майна громадян.
“Особу, яка підозрюється у створенні цієї організації затримано. Їй повідомлено про підозру. Наразі вона доставляються до одної із судів міста Києва для обрання їй запобіжного заходу”, — наголосив Рябошапка.
Як повідомляв УНН раніше, співробітники Служби безпеки України у співпраці з Офісом генпрокурора затримали колишнього помічника нардепа Ігоря Павловського за підозрою у керівництві злочинною організацією. Ця особа проходить як обвинувачений у справі Катерини Гандзюк.