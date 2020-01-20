Спецоперация в Херсоне: руководителя преступной организации доставят в суд в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В один из судов города Киева направлено подозреваемого в создании преступной операции в городе Херсон, для избрания ему меры пресечения. Об этом в видеообращении заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает УНН.
"Сегодня Офисом Генерального прокурора вместе с СБУ проведено ряд комплексных мер по противодействию организованной преступности в городе Херсон. В частности, проведено 35 обысков и сообщено о подозрении 9 лицам", - сказал Рябошапка.
По его словам, речь идет о создании и участии в деятельности преступной организации, которая занималась запугиванием, избиениями и уничтожением имущества граждан.
"Лицо, которое подозревается в создании этой организации задержано. Ему сообщено о подозрении. Сейчас оно доставляется в однин из судов города Киева для избрания ему меры пресечения", - отметил Рябошапка.
Как сообщал УНН ранее, сотрудники Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Офисом генпрокурора задержали бывшего помощника нардепа Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной организацией. Этот человек проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк.