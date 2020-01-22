Рябошапка поручил активизировать расследование дел в оборонном секторе

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка поручил руководителям региональных прокуратур активизировать расследование уголовных производств по фактам правонарушений, в том числе коррупционных, на предприятиях Государственного концерна "Укроборонпром". Это позволит выявить преждевременно закрытые уголовные производства с начала вооруженного конфликта на территории Украины до настоящего времени, а также ускорить рассмотрение дел этой категории в судах", - говорится в сообщении.

Также, приказом Генерального прокурора создана межведомственная рабочая группа в сфере противодействия уголовным правонарушениям в оборонном секторе государства, в состав которой вошли руководители правоохранительных органов, Министерства обороны Украины и ГК "Укроборонпром".

"Аналогичные рабочие группы будут созданы и на базе региональных прокуратур. Это позволит эффективно координировать работу всех правоохранительных и контролирующих органов в этом направлении. Надзор по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса осуществляет вновь созданная Специализированная прокуратура", - отмечается в сообщении.

Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка усилил группы прокуроров в расследованиях преступлений в оборонном секторе в Украине.

Как сообщалось ранее в УНН, в ноябре 2019 года в тогда еще ГПУ создали рабочую группу для противодействия преступлениям в оборонной сфере.