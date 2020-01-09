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Рябошапка змінив прокурорів у низці розслідувань розкрадань в ОПК

Рябошапка змінив прокурорів у низці розслідувань розкрадань в ОПК

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка посилив групи прокурорів у розслідуваннях злочинів в оборонному секторі в Україні. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора (ОГП).

"Генпрокурор Руслан Рябошапка за результатом опрацювання звернення ДК "Укроборонпром", а також аналізу зібраних матеріалів на початку 2020 року змінив групи прокурорів у низці кримінальних проваджень щодо розкрадання державних коштів, а також неналежного використання державного майна на підприємствах ДК "Укроборонпром", - повідомили в ОГП.

Як зазначається, здійснення процесуального керівництва у цих кримінальних провадженнях Генпрокурор доручив прокурорам військової прокуратури Центрального регіону України.

Прокурори підготували плани досудового розслідування, надають доручення оперативним працівникам щодо забезпечення дослідження обставин кримінальних правопорушень та установлення всіх причетних до їх вчинення осіб, додали в ОГП.

"Спеціалізована прокуратура у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу взяла під контроль стан досудового розслідування у згаданих розслідуваннях", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року у тоді ще ГПУ створили робочу групу для протидії злочинам в оборонній сфері.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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