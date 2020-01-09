Рябошапка сменил прокуроров в ряде расследований хищений в ОПК
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка усилил группы прокуроров в расследованиях преступлений в оборонном секторе в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора (ОГП).
"Генпрокурор Руслан Рябошапка по результатам обработки обращения ГК "Укроборонпром", а также анализа собранных материалов на начало 2020 года сменил группы прокуроров в ряде уголовных производств по хищению государственных средств, а также ненадлежащего использования государственного имущества на предприятиях ГК "Укроборонпром", - сообщили в ОГП.
Как отмечается, осуществление процессуального руководства по этим уголовным производствам Генпрокурор поручил прокурорам военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Прокуроры подготовили планы досудебного расследования, дают поручения оперативным работникам по обеспечению исследования обстоятельств уголовных правонарушений и установлению всех причастных к их совершению лиц, добавили в ОГП.
"Специализированная прокуратура в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса взяла под контроль состояние досудебного расследования в упомянутых расследованиях", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Напомним, в ноябре 2019 года в тогда еще ГПУ создали рабочую группу для противодействия преступлениям в оборонной сфере.