Рябошапка доручив активізувати розслідування справ в оборонному секторі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка доручив керівникам регіональних прокуратур активізувати розслідування справ за фактами правопорушень, зокрема корупційних, на підприємствах Державного концерну "Укроборонпром". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка доручив керівникам регіональних прокуратур активізувати розслідування кримінальних проваджень за фактами правопорушень, зокрема корупційних, на підприємствах Державного концерну "Укроборонпром". Це дозволить виявити передчасно закриті кримінальні провадження з початку збройного конфлікту на території України по теперішній час, а також пришвидшити розгляд справ цієї категорії у судах", - йдеться у повідомленні.
Також, наказом Генерального прокурора створено міжвідомчу робочу групу у сфері протидії кримінальним правопорушенням в оборонному секторі держави, до складу якої увійшли керівники правоохоронних органів, Міністерства оборони України та ДК "Укроборонпром".
"Аналогічні робочі групи будуть створені і на базі регіональних прокуратур. Це дозволить ефективно координувати роботу усіх правоохоронних та контролюючих органів у цьому напрямку. Нагляд за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу здійснює новостворена Спеціалізована прокуратура", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка посилив групи прокурорів у розслідуваннях злочинів в оборонному секторі в Україні.
Як повідомлялося раніше в УНН, у листопаді 2019 року у тоді ще ГПУ створили робочу групу для протидії злочинам в оборонній сфері.