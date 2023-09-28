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Рувин: даже двигатели в "шахедах" гражданские

Рувин: даже двигатели в "шахедах" гражданские

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Двигатель, которыми оснащен Shahed136, абсолютно гражданский. Он выпускался для авиационных нужд в частной авиации. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

“В ходе исследований установлено, что многие компоненты, которые мы находим в иранских БПЛА типа Shahed 136, имеют двойное назначение. То есть они могут использоваться, как в военных целях, так и в гражданских бытовых изделиях. Это микроэлектроника, чипы, приемники, навигационные блоки, антенны, модули систем, микросхемы и тому подобное. Они могут использоваться, как для военных целей, так и бытовых, например в индустрии информационных и компьютерных технологий, все зависит от особенностей их программирования”, − рассказал Рувин.

Он отметил, что в Институте видят результаты введения международных санкций по предотвращению поставок в россию указанных запчастей.

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“Мы видим, что компоновка дронов-камикадзе значительно изменилась. Это не исключительно заводское машинное изготовление, а ручная работа. Различные элементы, такие как антенны, модульные системы, микросхемы, уже не такие качественные, как были раньше. К сожалению, они до сих пор есть, россия пытается найти пути замещения компонентов и их приобретения вопреки санкциям”, − сказал Рувин.

Цитата

На вопрос, что в Shahed 136 является не гражданского назначения, а именно военного, Рувин ответил, что это боевая часть и ее взрыватели, все остальное может использоваться совершенно по-разному: “Давайте возьмем двигатель. Двигатель, который есть в „Shahed 136“, − это абсолютно гражданский двигатель, который выпускался для авиационных нужд в частной авиации”.

Дополнительно

Как ранее сообщали эксперты, исследования показали, что в иранских дронах Shahed 136 используются двигатели MD-550, изготовленные на мощностях иранской компании Mado. В свою очередь, MD-550 является копией немецких авиационных двигателей Limbach Flugmotoren L-550. Технология создавалась еще в конце 1980-х годов для массового производства и применения на сверхлегких самолетах и беспилотниках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США, Китай, Канада, Япония, Тайвань и другие: Александр Рувин рассказал о странах происхождения отдельных компонентов российского оружия

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