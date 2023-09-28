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Рувін: навіть двигуни в “шахедах” цивільні

Рувін: навіть двигуни в “шахедах” цивільні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Двигун, якими оснащений Shahed136, абсолютно цивільний. Він випускався для авіаційних потреб в приватній авіації. Про це повідомив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

“В ході досліджень встановлено, що багато компонентів, які ми знаходимо в іранських БПЛА типу Shahed 136, мають подвійне призначення. Тобто вони можуть використовуватися, як у воєнних цілях, так і в цивільних побутових виробах. Це мікроелектроніка, чіпи, приймачі, навігаційні блоки, антени, модулі систем, мікросхеми тощо. Вони можуть використовуватися, як для воєнних цілей, так і побутових, наприклад в індустрії інформаційних і комп’ютерних технологій, все залежить від особливостей їх програмування”, − розповів Рувін.

Він зазначив, що в Інституті бачать результати введення міжнародних санкцій щодо запобігання постачання в росію зазначених запчастин.

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“Ми бачимо, що компонування дронів-камікадзе значно змінилося. Це не виключно заводське машинне виготовлення, а ручна робота. Різні елементи, такі як антени, модульні системи, мікросхеми, вже не такі якісні, як були раніше. На жаль, вони досі є, росія намагається знайти шляхи заміщення компонентів і їх придбання всупереч санкціям”, − сказав Рувін.

Цитата

На запитання, що в Shahed 136 є не цивільного призначення, а саме воєнного, Рувін відповів, що це бойова частина та її підривачі, все інше може використовуватися абсолютно по-різному: “Давайте візьмемо двигун. Двигун, який є в „Shahed 136“, − це абсолютно цивільний двигун, який випускався для авіаційних потреб в приватній авіації”.

Додатково

Як раніше повідомляли експерти, дослідження показали, що в іранських дронах Shahed 136 використовуються двигуни MD-550, виготовлені на потужностях іранської компанії Mado. Своєю чергою, MD-550 є копією німецьких авіаційних двигунів Limbach Flugmotoren L-550. Технологія створювалася ще наприкінці 1980-х років для масового виробництва та застосування на надлегких літаках і безпілотниках.

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