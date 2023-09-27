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Дрони Shahed містять європейські компоненти - Guardian

Дрони Shahed містять європейські компоненти - Guardian

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Іранські дрони-камікадзе, використані в атаках на українські міста, оснащені європейськими компонентами, згідно із секретним документом, відправленим Києвом західним союзникам, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

У 47-сторінковому документі, наданому урядом України урядам країн G7 у серпні, як повідомляється, стверджується, що за попередні три місяці було здійснено понад 600 нальотів на міста з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які містять західні технології.

Згідно зі звітом, отриманим Guardian, "у безпілотнику Shahed-131 було виявлено 52 електричні компоненти західних компаній, а 57 - у моделі Shahed-136, що має дальність польоту 2000 км та крейсерську швидкість 180 км/год".

"П'ять європейських компаній, включаючи польську дочірню компанію британської транснаціональної компанії, названі оригінальними виробниками ідентифікованих компонентів", - пише видання.

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"Серед виробників є компанії зі штаб-квартирами в країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі", - повідомляє Guardian з посиланням на звіт.

Згідно з повідомленням, "Іран уже диверсифікував своє виробництво за рахунок використання сирійського заводу в порту новоросійська, але виробництво дронів переміщується до рф, до центрального... регіон Алабуга, хоча Тегеран продовжує постачати комплектуючі".

У ньому йдеться, що іранський уряд намагається "відмежуватися від надання росії зброї" і "не може впоратися з російським попитом та інтенсивністю використання в Україні".

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