Дроны Shahed содержат европейские компоненты - Guardian
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Иранские дроны-камикадзе, использованные в атаках на украинские города, оснащены европейскими компонентами, согласно секретному документу, отправленному Киевом западным союзникам, сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
В 47-страничном документе, предоставленном правительством Украины правительствам стран G7 в августе, как сообщается, утверждается, что за предыдущие три месяца было совершено более 600 налетов на города с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), содержащих западные технологии.
Согласно отчету, полученному Guardian, "в беспилотнике Shahed-131 было обнаружено 52 электрических компонента западных компаний, а 57 - в модели Shahed-136, имеющей дальность полета 2000 км и крейсерскую скорость 180 км/ч".
"Пять европейских компаний, включая польскую дочернюю компанию британской транснациональной компании, названы оригинальными производителями идентифицированных компонентов", - пишет издание.
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"Среди производителей есть компании со штаб-квартирами в странах санкционной коалиции: США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше", - сообщает Guardian со ссылкой на отчет.
Согласно сообщению, "Иран уже диверсифицировал свое производство за счет использования сирийского завода в порту новороссийска, но производство дронов перемещается в рф, в центральный... регион Алабуга, хотя Тегеран продолжает поставлять комплектующие".
В нем говорится, что иранское правительство пытается "отмежеваться от предоставления россии оружия" и "не может справиться с российским спросом и интенсивностью использования в Украине".
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