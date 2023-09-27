Дроны Shahed содержат европейские компоненты - Guardian

ukru
Эксклюзив
06:36 • 56012 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 102874 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 130781 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 164689 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 129427 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 122918 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 160423 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116554 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123019 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130647 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 60358 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 109556 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 60049 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 102695 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 33128 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 130788 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 164696 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 119015 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 125994 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 160431 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 33128 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 145785 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 153261 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 157598 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 155571 просмотра
Актуальное
Дроны Shahed содержат европейские компоненты - Guardian

Дроны Shahed содержат европейские компоненты - Guardian

Киев • УНН

 • 281217 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Иранские дроны-камикадзе, использованные в атаках на украинские города, оснащены европейскими компонентами, согласно секретному документу, отправленному Киевом западным союзникам, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В 47-страничном документе, предоставленном правительством Украины правительствам стран G7 в августе, как сообщается, утверждается, что за предыдущие три месяца было совершено более 600 налетов на города с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), содержащих западные технологии.

Согласно отчету, полученному Guardian, "в беспилотнике Shahed-131 было обнаружено 52 электрических компонента западных компаний, а 57 - в модели Shahed-136, имеющей дальность полета 2000 км и крейсерскую скорость 180 км/ч".

"Пять европейских компаний, включая польскую дочернюю компанию британской транснациональной компании, названы оригинальными производителями идентифицированных компонентов", - пишет издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США, Китай, Канада, Япония, Тайвань и другие: Александр Рувин рассказал о странах происхождения отдельных компонентов российского оружия

"Среди производителей есть компании со штаб-квартирами в странах санкционной коалиции: США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше", - сообщает Guardian со ссылкой на отчет.

Согласно сообщению, "Иран уже диверсифицировал свое производство за счет использования сирийского завода в порту новороссийска, но производство дронов перемещается в рф, в центральный... регион Алабуга, хотя Тегеран продолжает поставлять комплектующие".

В нем говорится, что иранское правительство пытается "отмежеваться от предоставления россии оружия" и "не может справиться с российским спросом и интенсивностью использования в Украине".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иностранные компоненты в российских дронах: в ОП назвали основных поставщиков и выложили предложения по противодействию

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы