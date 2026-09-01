русский язык в школьных чатах может стоить до 11 900 грн — языковой омбудсмен объяснила правила для родителей

Родители учащихся должны использовать украинский язык при общении с учителями, администрацией и в рабочих классных чатах, если речь идет об организации образовательного процесса. За нарушение языкового законодательства предусмотрена административная ответственность, в частности штраф до 11,9 тысячи гривен. Об этом говорится в заявлении Уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской, пишет УНН.

Родители являются участниками образовательного процесса, поэтому общение по вопросам обучения, в частности переписка с педагогами и администрацией школы, относится к публичной сфере образования. Соответственно, такая коммуникация должна осуществляться на государственном языке - говорится в сообщении.

Уполномоченная подчеркнула, что это также касается родительских и рабочих чатов в мессенджерах. В то же время частное общение граждан не подпадает под действие языкового законодательства.

За нарушение требований по применению государственного языка в сфере образования предусмотрена ответственность по статье 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, за первое нарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф от 3 400 до 5 100 гривен.

За повторное нарушение в течение года штраф составляет от 8 500 до 11 900 гривен.

Елена Ивановская также отметила, что педагогический работник не обязан переходить на другой язык по требованию родителей во время исполнения профессиональных обязанностей. В то же время представители коренных народов и национальных меньшинств имеют гарантированное законом право изучать соответствующие языки в учреждениях образования. Требования по применению государственного языка не отменяют этих гарантий.

Уполномоченная призвала педагогов разъяснять родителям языковые требования спокойно и корректно, подчеркивая, что использование украинского языка в образовательном процессе является требованием законодательства, а не личной позицией отдельного учителя.

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