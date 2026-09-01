русский язык в школьных чатах может стоить до 11 900 грн — языковой омбудсмен объяснила правила для родителей

$44.520.0351.640.24
ukenru
11:04 • 3556 просмотра
Микитась остается под стражей — суд не изменил сумму залога
Эксклюзив
10:30 • 5406 просмотра
Подделка медицинских документов в Odrex: вдова пациента просит допустить её на заседание комиссии Департамента здравоохранения Одесской ОВАPhoto
10:17 • 3804 просмотра
Как выглядит многоэтажка в Киеве после удара БПЛА рф 1 сентября - фоторепортажPhoto
10:16 • 3996 просмотра
ЕС ищет ракеты-перехватчики для ПВО Украины, в том числе за пределами блока - Каллас
10:00 • 5846 просмотра
Рост цен на продукты на фоне атак рф может составить "до 2,5%", а сокращение ассортимента не означает дефицита - Минагро
Эксклюзив
09:05 • 11641 просмотра
БЭБ заявляет об отказе от карательных методов, но 29% правоохранительных жалоб бизнеса по-прежнему касаются Бюро
08:19 • 9680 просмотра
До 70% школ будут обучаться за партами, укрытия есть в 82%, в детских садах — в 83%: как начнётся учебный год
06:19 • 11133 просмотра
810 штрафов выписали за день работы "Фантомов" в Киеве и области
1 сентября, 04:51 • 15220 просмотра
Ночная атака на Киев унесла жизни 8 человек, среди 5 пострадавших — 3 детейPhoto
1 сентября, 04:39 • 14593 просмотра
рф атаковала «Шахедами» пункт пропуска «Орловка» на границе с Румынией — его работу приостановили
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
4.9м/с
36%
749мм
Популярные новости
Министр армии США Дэниел Дрисколл подал в отставку после конфликтов с Хегсетом1 сентября, 02:39 • 5326 просмотра
Сентябрь 2026: какие государственные, международные и церковные праздники будут отмечать украинцы1 сентября, 02:55 • 10155 просмотра
путин мог стать жертвой ИИ-фейков, рассказывая об косатках, которые якобы разрывают белых медведей1 сентября, 03:16 • 5672 просмотра
Что празднуют 1 сентября в Украине и мире1 сентября, 04:00 • 7794 просмотра
День знаний — начало нового учебного годаPhoto1 сентября, 05:00 • 18472 просмотра
публикации
БЭБ заявляет об отказе от карательных методов, но 29% правоохранительных жалоб бизнеса по-прежнему касаются Бюро
Эксклюзив
09:05 • 11647 просмотра
День знаний — начало нового учебного годаPhoto1 сентября, 05:00 • 18594 просмотра
После тревоги или обстрелов не стоит начинать утро в школе с контрольной — в МОН подготовили рекомендации для педагогов31 августа, 18:14 • 24644 просмотра
Новолуние в сентябре: когда наступит новолуние, приметы и популярные ритуалы31 августа, 12:48 • 39923 просмотра
Реабилитация и поддержка ребёнка в первые годы жизни: какие услуги можно получить бесплатноPhoto31 августа, 12:27 • 43267 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ярослав Железняк
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Елена Ивановская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 16167 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 14952 просмотра
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 15275 просмотра
Долли Партон похоронили рядом с мужем на частной церемонии в Нэшвилле31 августа, 00:06 • 36844 просмотра
Билли Айлиш провела свадебную церемонию своего брата Финнеаса в КалифорнииPhoto30 августа, 22:06 • 36749 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Золото
9К720 Искандер
Ракетная система С-400

русский язык в школьных чатах может стоить до 11 900 грн — языковой омбудсмен объяснила правила для родителей

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Родители должны общаться на украинском языке в образовательных чатах и с педагогами. За повторное нарушение языковых требований штраф может достигать 11 900 грн.

русский язык в школьных чатах может стоить до 11 900 грн — языковой омбудсмен объяснила правила для родителей

Родители учащихся должны использовать украинский язык при общении с учителями, администрацией и в рабочих классных чатах, если речь идет об организации образовательного процесса. За нарушение языкового законодательства предусмотрена административная ответственность, в частности штраф до 11,9 тысячи гривен. Об этом говорится в заявлении Уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской, пишет УНН.

Родители являются участниками образовательного процесса, поэтому общение по вопросам обучения, в частности переписка с педагогами и администрацией школы, относится к публичной сфере образования. Соответственно, такая коммуникация должна осуществляться на государственном языке

- говорится в сообщении.

Уполномоченная подчеркнула, что это также касается родительских и рабочих чатов в мессенджерах. В то же время частное общение граждан не подпадает под действие языкового законодательства.

За нарушение требований по применению государственного языка в сфере образования предусмотрена ответственность по статье 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, за первое нарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф от 3 400 до 5 100 гривен.

За повторное нарушение в течение года штраф составляет от 8 500 до 11 900 гривен.

Елена Ивановская также отметила, что педагогический работник не обязан переходить на другой язык по требованию родителей во время исполнения профессиональных обязанностей. В то же время представители коренных народов и национальных меньшинств имеют гарантированное законом право изучать соответствующие языки в учреждениях образования. Требования по применению государственного языка не отменяют этих гарантий.

Уполномоченная призвала педагогов разъяснять родителям языковые требования спокойно и корректно, подчеркивая, что использование украинского языка в образовательном процессе является требованием законодательства, а не личной позицией отдельного учителя.

Украинская молодежь массово переходит на родной язык в быту и на работе - исследование17.03.26, 17:50 • 5085 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоОбразование
Школа
Законы
Елена Ивановская
Украина