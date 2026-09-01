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російська у шкільних чатах може коштувати до 11 900 грн - мовна омбудсманка пояснила правила для батьків

Київ • УНН

 • 520 перегляди

Батьки мають спілкуватися українською в освітніх чатах і з педагогами. За повторне порушення мовних вимог штраф може сягати 11 900 грн.

російська у шкільних чатах може коштувати до 11 900 грн - мовна омбудсманка пояснила правила для батьків

Батьки учнів мають використовувати українську мову під час комунікації з учителями, адміністрацією та в робочих класних чатах, якщо йдеться про організацію освітнього процесу. За порушення мовного законодавства передбачена адміністративна відповідальність, зокрема штраф до 11,9 тисячі гривень. Йдеться у заяві Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської, пише УНН.

Батьки є учасниками освітнього процесу, тому спілкування щодо навчання, зокрема листування з педагогами та адміністрацією школи, належить до публічної сфери освіти. Відповідно, така комунікація має відбуватися державною мовою

- йдеться у повідомленні.

Уповноважена наголосила, що це стосується також батьківських і робочих чатів у месенджерах. Водночас приватне спілкування громадян не підпадає під дію мовного законодавства.

За порушення вимог щодо застосування державної мови у сфері освіти передбачена відповідальність за статтею 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, за перше порушення може бути винесено попередження або накладено штраф від 3 400 до 5 100 гривень.

За повторне порушення протягом року штраф становить від 8 500 до 11 900 гривень.

Олена Івановська також зазначила, що педагогічний працівник не зобов’язаний переходити на іншу мову на вимогу батьків під час виконання професійних обов’язків. Водночас представники корінних народів та національних меншин мають гарантоване законом право вивчати відповідні мови в закладах освіти. Вимоги щодо застосування державної мови не скасовують цих гарантій.

Уповноважена закликала педагогів роз’яснювати батькам мовні вимоги спокійно та коректно, наголошуючи, що використання української мови в освітньому процесі є вимогою законодавства, а не особистою позицією окремого вчителя.

Українська молодь масово переходить на рідну мову в побуті та на роботі - дослідження17.03.26, 17:50 • 5085 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоОсвіта
Школа
Закони
Олена Івановська
Україна