Руслан Магамедрасулов не должен избежать уголовной ответственности из-за попыток использовать дело Миндича в свою пользу - эксперт

$42.090.03
48.790.00
ukenru
Эксклюзив
14:24 • 5260 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
14:04 • 8424 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
13:20 • 8656 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
13:15 • 11254 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
12:10 • 14206 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
11:46 • 20484 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
11:37 • 17871 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
10:05 • 16133 просмотра
Румыния вдобавок к Польше поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: фиксировала дрон в своем авиапространстве
Эксклюзив
19 ноября, 08:21 • 18781 просмотра
В Днепропетровской области учительница напала с ножом на сотрудницу лицея
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 36251 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.1м/с
65%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия ударила по энергетике: в нескольких областях ввели аварийные отключения света19 ноября, 05:59 • 30508 просмотра
В Тернополе 9 погибших, есть пострадавшие в ряде областей: Зеленский показал последствия атаки рф более 470 дронами и 48 ракетамиPhotoVideo19 ноября, 07:35 • 19114 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 26531 просмотра
10 человек погибли из-за атаки рф на Тернополь, среди 37 пострадавших двенадцать детей, есть люди под завалами - МВДPhotoVideo19 ноября, 08:10 • 26798 просмотра
Уже 20 погибших, включая 2 детей, и 66 пострадавших в результате атаки рф на ТернопольPhoto11:26 • 19648 просмотра
публикации
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
14:24 • 5260 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto14:12 • 4832 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto12:04 • 16559 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 36251 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
19 ноября, 07:42 • 36388 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Герман Галущенко
Стив Уиткофф
Дональд Трамп
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Тернополь
Соединённые Штаты
Польша
Варшава
Реклама
УНН Lite
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 26549 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 29915 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 31154 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 48489 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 43739 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Дассо Мираж 2000
Boeing P-8 Poseidon

Руслан Магамедрасулов не должен избежать уголовной ответственности из-за попыток использовать дело Миндича в свою пользу - эксперт

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Политический эксперт Михаил Шнайдер заявил, что Руслан Магамедрасулов, детектив НАБУ, не должен избежать уголовной ответственности за торговлю технической коноплей с рф. Попытки использовать дело Миндича для избежания наказания безосновательны, поскольку Магамедрасулов не имел к нему отношения.

Руслан Магамедрасулов не должен избежать уголовной ответственности из-за попыток использовать дело Миндича в свою пользу - эксперт

Арестованный детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, как и любой другой коррупционер, не должен избежать уголовной ответственности из-за попыток использовать дело Миндича в свою пользу. Об этом заявил политический эксперт Михаил Шнайдер, пишет УНН со ссылкой на УНИАН.

Ряд зашкваренных персонажей, по которым вполне обоснованно плачет тюрьма, решили лепить себе образ "борцов с режимом". Уже сейчас можно насчитать около десятка преступников и коррупционеров, которые, по их словам, едва не лично ставили микрофоны в квартире Миндича. И чем дальше, тем больше будет появляться таких "героев", для которых примазаться к делу – единственный шанс избежать уголовной ответственности

- отмечает он.

Сейчас, убежден эксперт, по такой схеме действует защита Руслана Магамедрасулова – одного из руководителей детективов НАБУ, пойманного на незаконной торговле с рф. Хотя источники в самом Бюро опровергли причастность Магамедрасулова к делу Миндича.

"Он не входил в оперативно-следственную группу, которая вела это расследование. Разве он мог расследовать это дело, если даже уголовное производство по Миндичу открыли только 21 августа 2025 года? То есть уже после ареста Магамедрасулова… Зато занимался детектив не менее "интересными" вещами – помогал своему отцу организовывать продажу технической конопли в Дагестан. Пикантности ситуации добавляет то, что именно с ее помощью производят порох для снарядов, которыми рашисты убивают украинцев", - отмечает Шнайдер.

Он обращает внимание, что есть много доказательств, подтверждающих версию обвинения. Проведено семь судебных экспертиз (лингвистические, фоноскопические и криминалистические) в четырех независимых экспертных учреждениях: "Все они подтверждают вину детектива. Даже свидетель, который должен был выгораживать Руслана, на суде "поплыл" - его поймали на лживых показах, за что он также получил подозрение".

В то же время адвокаты и представители Центра противодействия коррупции заявляют, что речь якобы шла о продаже конопли в Узбекистан, а не Дагестан. Но на суде четко прояснилось – в Узбекистане не существует никаких государственных программ для выращивания конопли. Такая программа есть именно в Дагестане (постановление правительства рф №1932 от 26.11.2020 и постановление правительства Республики Дагестан №25 от 19.02.2024).

При этом Магамедрасулов ​​фигурирует и в других преступлениях – ему объявили подозрение за помощь бизнесменам в прокручивании незаконных налоговых схем на 30 млн. гривен.

Эксперт обращает внимание, что родители детектива НАБУ, из которых также пытаются сделать "жертв режима", имеют российские паспорта (мама еще и пенсию в "днр" получает, а папа – переоформляет оружие по законам россии), восхваляют Путина и ждут, пока он "добьет" Украину. Такие разговоры также есть на аудиопленках в материалах дела.

"Итак, учитывая весь массив доказательств, говорить языком фактов защитникам Магамедрасулова не выгодно. Поэтому у них развивается массовая амнезия и слепота. Однако об этих фактах следует помнить той части общества, которая руководствуется здравым смыслом. Руслан Магамедрасулов, как и любой другой коррупционер, не должен избежать уголовной ответственности из-за попыток использовать дело Миндича в свою пользу", - резюмирует Михаил Шнайдер.

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
российская пропаганда
Тимур Миндич
Война в Украине
Владимир Путин
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Узбекистан
Украина