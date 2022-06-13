"Русский мир" как он есть: глава ОВА показал последствия ночного вражеского обстрела Днепропетровщины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские военнослужащие продолжают обстреливать Днепропетровскую область. От вражеской атаки больше всего страдает город Зеленодольск, что в Криворожском районе. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко показал последствия обстрелов, передает УНН.
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"Русский мир" как он есть. Зеленодольск после ночного вражеского обстрела", - сообщил глава региона.
Детали
Как отмечается, удары были нанесены по двум населенным пунктам – Зеленодольску и Великой Костромке. Обстрел враг вел из системы залпового огня "Ураган". "Во двор жилого дома из-за взрыва погибла женщина. Еще 5 жителей получили осколочные ранения. Предварительно, повреждено 6 домов.
Напомним
Председатель Днепропетровской ОВА (ОДА) Валентин Резниченко сообщил о ночных обстрелах в Зеленодольской общине. Есть жертвы. Враг ударил из “ураганов” по жилым кварталам Зеленодольской общины. В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро — ранены.
На Днепропетровщине оккупанты трижды обстреляли Зеленодольскую общину. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, избивали из "Градов", есть разрушения.
В Днепропетровской области, мэр Заленодольска Дмитрий Невеселый в своем Facebook сообщил об обстрелах города. Из-за обстрелов у людей нет света и воды.