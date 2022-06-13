Ворог ударив з «ураганів» по житловим кварталам Зеленодольської громади, - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13. червня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА (ОДА) Валентин Резніченко повідомив про нічні обстріли в Зеленодольській громаді. Є жертви. Про це інформує УНН.
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Ворог ударив з “ураганів” по житловим кварталам Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро — поранені.
В Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.
У Великій Костромці, без постраждалих. Село частково без світла.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ у ранковому зведені повідомляє, що щсновна мета ворога зараз це — оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ.