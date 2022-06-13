Ворог ударив з «ураганів» по житловим кварталам Зеленодольської громади, - ОВА

Деталі

Ворог ударив з “ураганів” по житловим кварталам Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро — поранені.

В Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.

У Великій Костромці, без постраждалих. Село частково без світла.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ у ранковому зведені повідомляє, що щсновна мета ворога зараз це — оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ.