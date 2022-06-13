Основна мета ворога - оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ - Генштаб

Деталі

На Харківському напрямку противник вів штурмові дії у напрямку Тернова–Ізбицьке, мав частковий успіх.

Здійснив дистанційне мінування можливих шляхів висування наших підрозділів у районі населеного пункту Петрівка, 20 км східніше Старого Салтова. Проводив повітряну розвідку БпЛА у районі Шестакового.

На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів, продовжував обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки, 10 км північніше Слов’янська, та Серебрянка, 5 км північно-східніше Сіверська.

На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка–Врубівка та Комишуваха–Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте.

Нагадаємо

Російські війська продовжили наземний штурм Сєвєродонецька та підірвали мости.