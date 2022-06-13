Основная цель врага – окружение наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает, что основная цель врага сейчас - окружение наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск. Об этом информирует УНН.
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На Харьковском направлении противник вел штурмовые действия в направлении Тернова–Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Совершил дистанционное минирование возможных путей выдвижения наших подразделений в районе населенного пункта Петровка, 20 км восточнее Старого Салтова. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Шестакового.
На Донецком направлении группировка войск оккупантов основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокировании путей логистического снабжения из населенного пункта Бахмут.
На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, Словянска и Серебрянки.
На Бахмутском направлении наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка–Врубовка и Камышеваха–Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населённого пункта Золотое.
Напомним
российские войска продолжили наземный штурм Северодонецка и взорвали мосты.