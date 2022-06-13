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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 57379 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 98649 просмотра

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 53995 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 73687 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Основная цель врага – окружение наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, – Генштаб

Основная цель врага – окружение наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, – Генштаб

Киев • УНН

 • 227460 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает, что основная цель врага сейчас - окружение наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск. Об этом информирует УНН.

Подробности

На Харьковском направлении противник вел штурмовые действия в направлении Тернова–Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Совершил дистанционное минирование возможных путей выдвижения наших подразделений в районе населенного пункта Петровка, 20 км восточнее Старого Салтова. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Шестакового.

На Донецком направлении группировка войск оккупантов основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокировании путей логистического снабжения из населенного пункта Бахмут.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, Словянска и Серебрянки.

На Бахмутском направлении наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка–Врубовка и Камышеваха–Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населённого пункта Золотое.

Напомним

российские войска продолжили наземный штурм Северодонецка и взорвали мосты.

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