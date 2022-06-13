Російські війська продовжили наземний штурм Сєвєродонецька та підірвали мости, - ISW

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Російські війська продовжили наземний штурм Сєвєродонецька та підірвали мости, які з’єднують Сєвєродонецьк із Лисичанськом через річку Сіверський Донець, імовірно, намагаючись перерізати українські наземні лінії зв’язку (GLOC), які йдуть від Бахмута до Лисичанська та Сєвєродонецька.

Ключові тези інституту:

Російські війська поступово завойовували південний схід від Ізюма і, ймовірно, продовжать спроби просування на Слов’янськ з північного заходу.

Російські війська продовжували намагатися відтіснити українські війська від ​​лінії фронту на північний схід від Харкова.

Російські війська зосередилися на утриманні оборонних рубежів уздовж південної осі.

Нагадаємо

22 рашисти та 8 одиниць техніки: українські військові на півдні знищили склад боєприпасів окупатів.